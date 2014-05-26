بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في مصر

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها صباح اليوم الاثنين في جميع أنحاء مصر، أمام الناخبين للتصويت في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسة المصرية، وسط إجراءات أمنية مشددة .

وتجري الانتخابات الرئاسية في مصر اليوم وغدا الثلاثاء،حيث يتنافس فيها مرشحين فقط هما عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، وحمدين صباحي مؤسس "التيار الشعبي" .

ويحق لقرابة 54 مليون ناخب التصويت موزعين على أكثر من 25 ألف لجنة عامة وفرعية على مستوى مصر ، ويشارك نحو 182 ألف جندي وضابط من الجيش والشرطة في تأمين العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية .

وتجري عمليات فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية بعد إغلاق الصناديق في نهاية اليوم الثاني للانتخابات.

ومع بدء عملية التصويت في عدد من المناطق أعلن التلفزيون المصري بوقوع انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع خارج إحدى اللجان بالمحلة الكبرى ، وهو ما نفاه مصدر أمني لاحقاً .

وأظهرت لقطات تلفزيونية المرشح الأول السيسي متوجها وسط حراسة أمنية مشددة وتزاحم المصورين للإدلاء بصوته في لجنة بحي مصر الجديدة شمال شرقي القاهرة، في حين أظهرت لقطات أخرى المرشح الثاني صباحي متوجها للإدلاء بصوته في لجنة انتخابية بمحافظة الجيزة على الضفة الأخرى لنيل القاهرة .