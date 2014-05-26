البث الحي
منوعات

بابا الفاتيكان يزور المسجد الأقصى

26/5/2014

زار بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الاثنين، المسجد الأقصى, والتقى مع شخصيات فلسطينية على رأسها مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، في إحدى الغرف في صحن قبة الصخرة , وأدلى بتصريحات قال فيها: "جئت حاجّاً إلى الأراضي المقدسة للقاء المسلمين واليهود والمسيحيين، وهذا التبادل الأخوي يعطينا قوة جديدة لمواجهة التحديات , في هذا المكان المقدس أوجه تحية إلى جميع الجماعات التي تعيش على هذه الأرض المقدسة، لنحب بعضنا البعض، كإخوة وأخوات ولنتعلم أن نفهم آلام الآخرين ولا نستعمل العنف باسم الله، ولنعمل جميعاً من أجل العدالة والسلام".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)عن المفتي قوله خلال اللقاء إن السلام في فلسطين لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء جميع مظاهر الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته وحقوقه كاملة، متطلعا إلى جهود البابا ودوره للعمل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

ودعا المفتي البابا في كلمته إلى بذل الجهد من أجل العمل على إطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال والذين زاد عددهم عن خمسة آلاف أسير، وبعد اللقاء توجه البابا مباشرة من باب المغاربة إلى حائط البراق المجاور.

وكانت قوات خاصة من الشرطة و المخابرات الإسرائيلية دخلت الأقصى في وقت مبكر من صباح اليوم وأغلقت كافة بواباته الرئيسية أمام المُصلين وأخلت ساحاته وأبقت على بضعة موظفين فقط تمهيداً لزيارة البابا.

يذكر أن البابا قد زار أمس بيت لحم التي وصل إليها آتيا من الأردن, المحطة الأولى خلال جولته الشرق أوسطية .

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

مطالب بوقف "تحركات مشبوهة" لسفير فرنسا في الجزائر.. ما القصة؟

السفير الفرنسي بالجزائر فرانسوا غويات (مواقع التواصل الاجتماعي)