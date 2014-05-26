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انفصاليون موالون لروسيا يغلقون مطار دونيتسك

26/5/2014
 

قال مسؤول بمطار دونيتسك في شرق أوكرانيا إن انفصاليين مسلحين موالين لروسيا أغلقوا المطار بالقوة بعد يوم من منعهم للناخبين من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وفي وقت سابق هذا الشهر أعلن الانفصاليون الموالون لروسيا الحكم الذاتي في دونيتسك ولوهانسك بعد إجراء استفتاء ويقولون أن المنطقتين ليسا جزءا من أوكرانيا.

وعملت 20 بالمئة فقط من مراكز الاقتراع في المنطقتين في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس ومكث كثير من الناخبين في بيوتهم خوفا على سلامتهم.

وقال دميتري كوسينوف رئيس الجهاز الإعلامي لمطار دونيتسك إن عشرات المسلحين وصلوا إلى المطار في الساعات الأولى من صباح اليوم للمطالبة بانسحاب القوات الأوكرانية.

وكانت القوات تعمل على تأمين محيط مطار سيرجي بروكوفييف.

وقال كوسينوف في بيان "جاء مسلحون إلى أرض المطار وهذا سبب كاف لوقف العمل لأسباب أمنية" ونفى وقوع أعمال عنف ولم يتضح متى سيعاد فتح المطار.

وقال مراسلون في الموقع انهم شاهدوا ثلاث عربات عسكرية تحمل عشرات الانفصاليين المسلحين تتجه صوب المطار بعد السماح لهم بالمرور من حاجز للشرطة.

وقالت متحدثة باسم الانفصاليين إن المجموعة في المطار الآن، وأوضحت إنها كتيبة "الشرق" التي شاركت في الاشتباكات التي وقعت يوم الجمعة مع ميليشيا أوكرانية إلى الغرب من دونيتسك وأسفرت عن مقتل شخصين على الأقل.

وقال بيترو بوروشينكو الذي أعلن فوزه في انتخابات أمس الأحد  بعدما أظهر  استطلاع آراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع حصوله على أغلبية مطلقة في الجولة الأولى إن التعامل مع مشكلة الانفصال في شرق أوكرانيا على رأس أولوياته.

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