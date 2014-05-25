مراقبون أوروبيون يجتمعون مع مسؤولين مصريين عشية الانتخابات

اجتمع ماريو ديفيد كبير مراقبي بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر مع وزير الخارجية المصري نبيل فهمي الأحد في القاهرة عشية الانتخابات الرئاسية المقررة يومي الاثنين والثلاثاء.

وعقد الاجتماع في مقر وزارة الخارجية بحضور مسؤولين آخرين من الاتحاد الأوروبي، وقال ماريو ديفيد للصحفيين بعد الاجتماع "نحن هنا في مهمة ونحن على يقين من أننا سننجز هذه المهمة بشكل كامل، سنتوجه إلى كل مكان في مصر".

وبدأ مسؤولو الانتخابات الأحد بتوزيع صناديق الاقتراع على مراكز الاقتراع في العاصمة القاهرة، ونشر الجيش المصري جنودا لحراسة تلك المراكز في أنحاء البلاد.

من جانبه دعا الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع غدا والتصويت بكثافة في انتخابات الرئاسة لانجاز المرحلة الثانية من خريطة الطريق على حد تعبيره.

يأتي ذلك بعد إعلان الجيش والشرطة انتهاء استعدادهما لتأمين العملية الانتخابية بنشر أكثر من مئة وثمانين ألف عنصر من الجيش وعشرات الآلاف من عناصر الشرطة.

ويتوقع على نطاق واسع أن يفوز قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي في هذه الانتخابات على منافسه الوحيد السياسي اليساري حمدين صباحي.