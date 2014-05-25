كي مون يدعو كل الأطراف في ليبيا للتحاور

أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون (أرشيف-Getty)

دعا بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة "كل الأطراف في ليبيا إلى الامتناع عن أي عمل يمكن أن يقوض العملية الديمقراطية واستئناف الحوار".

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم بان كي مون في بيان إن الأمين العام "يدعو قادة التشكيلات العسكرية إلى احترام واجبهم الأخلاقي والقانوني بحماية المدنيين".

وأضاف أن بان "قلق جدا من الحشد والتعبئة العسكرية المتزايدة في العاصمة طرابلس ومحيطها".

كما حذر مون من أن اندلاع "اشتباكات مسلحة قد يقوض التضحيات التي قدمها الشعب الليبي في كفاحه من أجل الحرية والكرامة"، مؤكدا أن ليبيا بلغت "نقطة تحول في عملية الانتقال السياسي".

وكان اللواء المتقاعد خليفة حفتر -الذي يقود عملية عسكرية منذ 16 مايو الجاري ضد ما وصفها بمليشيات إسلامية متشددة- قد قال إن التظاهرات الحاشدة التي جرت يوم الجمعة الماضي في العاصمة طرابلس ومدن أخرى أبرزها بنغازي (شرق) دعما لتحركه هي "تفويض" أعطاه إياه الشعب "لمكافحة الإرهاب".

ومن المقرر أن تجري في ليبيا في 25 يونيو المقبل انتخابات تشريعية في الوقت الذي تشهد في ليبيا أعمال عنف يومية وتغرق أكثر فاكثر في دوامة أزمة سياسية عميقة وعاصفة.