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بوروشينكو يفوز بالرئاسة في أوكرانيا

25/5/2014

أعلن  النائب في البرلمان والملياردير  الأوكراني "بيترو بوروشينكو"فوزه بالرئاسة  بعد أن أظهرت استطلاعات رأي حصوله على أغلبية  في الجولة الأولى .

وقال بوروشينكو -البالغ من العمر 48 عاما- والذي يتمتع بخبرة طويلة في الحكومة "كل الاستطلاعات تشير إلى أن الانتخابات اكتملت في جولة واحدة وأصبح للدولة رئيس جديد" وتعهد بوروشينكو  بقيادة بلاده نحو أوروبا.

وقال  بوروشينكو للصحفيين في مقر حملته الانتخابية إن غالبية الأوكرانيين منحوه تفويضا لمواصلة مسار التكامل مع بقية أوروبا، لكنه أكد أن  الأولوية بالنسبة له ستكون السفر إلى شرق أوكرانيا لإنهاء "الحرب والفوضى" التي أثارها الانفصاليون المؤيدون لروسيا.

 وكان الأوكرانيون قد بدأوا صباح الأحد عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، التي تحمل أهمية كبيرة، نظرا للأزمة التي تمر بها البلاد.

وتنافس في هذه الانتخابات 21 مرشحا، بدا فيها "بيترو بوروشينكو"، المعروف بلقب (ملك الشوكولاته)، الأوفر حظا فيها.وكان من المقرر أن تعلن النتيجة الرسمية غداً الاثنين، وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات، كانت ستجري جولة إعادة في الخامس عشر من يونيو/المقبل.

 ولم يتمكن الناخبون في شرق أوكرانيا من التصويت في الانتخابات الرئاسية، إذ أن الانفصاليين الموالين لروسيا  الذين أعلنوا انفصالهم من طرف واحد في "دونيتسك" و"لوغانسيك"، قالوا مرارا إنهم لن يسمحوا بإجراء تلك الانتخابات في شرق البلاد.

ووصلت نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية التي قررتها السلطة الانتقالية في كييف بعد عزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش في نهاية فبراير الماضي إلى 17.52% حتى ظهر الأحد.

وأوضحت اللجنة المركزية للانتخابات في أوكرانيا أن أقل نسبة للإقبال تم تسجيلها في مقاطعة "دونيتسك" حيث لم تتجاوز 5.48%، ولم تتوفر معلومات بخصوص مقاطعة "لوغانسك" التي تشهد حركة احتجاجية يقودها انفصاليون مؤيدون لموسكو.

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