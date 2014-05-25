اليابان: مقاتلات صينية حلقت بجوار مقاتلاتنا

مقاتلات صينية تتزود بالوقود في الجو (أرشيف-Getty)

قال مسؤولون يابانيون إن طائرات مقاتلة صينية حلقت على بعد عشرات الأمتار من طائرات عسكرية يابانية فوق بحر الصين الشرقي الأمر الذي دفع وزير الدفاع الياباني إلى اتهام الصين بأنها قد تجاوزت الحد بشأن أراض متنازع عليها.

وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن مقاتلات صينية من نوع "So-27" حلقت السبت الماضي على مسافة 50 مترا من طائرة استطلاع يابانية من نوع "OB-3-C" قرب جزر صغيرة متنازع عليها وعلى مسافة 30 مترا من طائرة للاستخبارات الإلكترونية من نوع YS-11-EB.

وقال وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا للصحفيين في تصريحات بثتها محطة أساهي التلفزيونية "عادة ما يكون الاقتراب أثناء الطيران في أعالي البحار مستحيلا، "إنه اقتراب تجاوز الحد تماما".

وأضاف أن اليابان نقلت مخاوفها للجانب الصيني عبر القنوات الدبلوماسية مضيفا أن الطائرات الصينية كانت مسلحة بصواريخ.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع اليابانية إنها أشد عملية اقتراب تقوم بها مقاتلات صينية من قوة الدفاع الذاتي اليابانية.

يذكر أن حدة التوتر بين الصين وجيرانها قد تصاعدت لموقف بكين المتشدد من سيادتها على مناطق برية وبحرية.

وتطالب الصين بجزر صغيرة تسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي تعرف باسم سينكاكو باليابانية ودياويو بالصينية كما تؤكد بكين سيادتها على كامل مياه بحر الصين الجنوبي تقريبا نافية مطالب عدة دول في جنوب شرق آسيا في هذا الصدد.

ويشوب التوتر العلاقات الصينية اليابانية منذ زمن طويل بسبب مزاعم في الصين بأن اليابان لم تعتذر بشكل ملائم عن اعتداءات اقترفتها خلال الحرب العالمية الثانية وبسبب النزاع على جزر غير مأهولة.