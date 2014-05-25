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المؤتمر الوطني العام الليبي يمنح الثقة لحكومة معيتيق

25/5/2014

منح المؤتمر الوطني العام الليبي اليوم الأحد  الثقة لحكومة  أحمد معيتيق بأغلبية 83 صوتا من أصل 94 حضروا الجلسة ومن المقرر أن تبدأ حكومة معيتيق مهماتها خلفا لحكومة عبدالله الثني.

وكان معيتيق اختير رئيسا للحكومة في بداية مايو  في جلسة للمؤتمر الوطني سادتها الفوضى. واتهم النواب الليبراليون يومها زملاءهم الإسلاميين بالسعي  إلى فرض معيتيق.

واجتمع النواب في قصر ولي عهد الملك السنوسي السابق  في طرابلس في ظل إجراءات أمنية مشددة،جراء إغلاق مبنى المؤتمر بعد هجوم مسلحين موالين للواء السابق خليفة حفتر عليه.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه أربعون عضواً من المؤتمر الوطني دعمهم للجيش والشرطة، ورفضهم كل أشكال العنف وهو ما يعني تأييدهم العملية المسماة باستعادة "الكرامة".

يذكر أن "جيش ليبيا الوطني"، الموالي لحفتر، كان قد دعا البرلمان إلى تسليم السلطة للجنة من القضاة لحين إجراء الانتخابات في وقت لاحق .

وقاد  اللواء السابق خليفة حفتر في الأسبوع الماضي حملة عسكرية ضد من وصفهم بالإرهابيين في بنغازي في الشرق، وأعلن المسؤولية عن الهجوم على البرلمان.

وقالت مجموعة حفتر في وقت متأخر من يوم السبت إنه إذا أراد أعضاء البرلمان الاجتماع غدا فسيكونون هدفا شرعيا للاعتقال.

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