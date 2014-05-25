البابا يحث من بيت لحم على إحلال السلام

وصول البابا فرنسيس الأول لبيت لحم (الجزيرة مباشر-أرشيف)

وجه البابا فرنسيس نداء من أجل إحلال السلام خلال زيارته اليوم لبيت لحم محل ميلاد السيد المسيح وحث على تعزيز الجهود لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ومحادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي تجري بوساطة أميركية متعثرة الآن، وقال البابا إنه يأمل "أن يحجم الجميع عن المبادرات والأفعال التي تتعارض مع الرغبة المعلنة بالتوصل لاتفاق حقيقي" من أجل إقامة دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

وأضاف "من أجل مصلحة الجميع ثمة حاجة إلى تعزيز الجهود والمبادرات بهدف تهيئة الأجواء لإحلال سلام مستقر يقوم على العدل والاعتراف بحقوق كل فرد وعلى أساس الأمن المتبادل".

وقال البابا إن الوقت قد حان "كي يتحلى الجميع بالشجاعة اللازمة حتى يكون كريما وخلاقا" لإنهاء "صراع طويل تسبب في الكثير من الجروح التي يصعب أن تندمل".

وكان الحبر الأعظم قد وصل إلى الضفة الغربية صباح اليوم الأحد ليبدأ أدق جزء من زيارته للشرق الأوسط بزيارات للأاراضي الفلسطينية وإسرائيل.

وقال مسؤولون كنسيون إن جولته التي ستستغرق ثلاثة أيام بالمنطقة والتي بدأت يوم السبت بزيارة للأردن تتركز تماما على القضايا الدينية، ولكن يستحيل تجاهل الخطوط الفاصلة في الصراع الدائر في الشرق الأوسط منذ أجيال.

ووصل البابا البابا فرنسيس مباشرة على متن مروحية إلى بيت لحم ليصبح أول بابا يسافر مباشرة إلى الضفة الغربية بدلا من العبور من خلال إسرائيل وهو قرار رحب به المسؤولون الفلسطينيون بوصفه اعترافا بحملتهم من أجل إقامة وطن كامل.

ومن المقرر أن يقيم البابا قداسا في الهواء الطلق في ساحة كنيسة المهد القريبة من المكان الذي يعتقد المسيحيون أن السيد المسيح قد ولد فيه.

وبعد أن يقضى ست ساعات فقط في بيت لحم سيتوجه الحبر الأعظم لإسرائيل ولكن من أجل تفادي أي تعقيدات سياسية سيتعين عليه العودة إلى مروحيته التي حضر على متنها ليتوجه إلى تل أبيب لحضور حفل استقبال بدلا من قطع المسافة الصغيرة للقدس بالسيارة.

ومن هناك سيعود مجددا إلى القدس على متن نفس المروحية من أجل ما وصفه بغرض جولته بأكملها ألا وهو الاحتفال بمرور 50 عاما على اجتماع تاريخي للزعماء الكاثوليك والأرثوذكس تحركوا لإنهاء قرون من الانقسامات المريرة بين الكنيستين.

وقد تم رفع علم الفاتيكان ذو اللونين الأصفر والأبيض على أعمدة الإنارة عبر المدينة كما تم تعليق صور البابا من على عدة مبان.

ويعني قرار البابا بعدم استخدام سيارة مصفحة قيام الأمن الإسرائيلي بتأمين الطرق الطرق وإنشاء "مناطق معقمة" قبل إقامته في المدينة والتي ستستمر 24 ساعة.

وقال عوديد بن هور وهو سفير إسرائيلي سابق في الفاتيكان "إنه ضيف هنا ونود الاطمئنان على أنه سيعود سليما معافا".

وكان البابا قد دعا خلال زيارته للأردن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا التي دخلت عامها الرابع.