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اشتباكات بين الجيش ومناهضين للانقلاب بتايلاند

25/5/2014

اندلعت في العاصمة التايلندية بانكوك اشتباكات بين محتجين مناهضين للانقلاب العسكري وقوات من الجيش والشرطة. ووقعت الاشتباكات عندما تحدى المتظاهرون الحظر الذي فرضه الحاكم العسكري على التجمعات الكبيرة لليوم الثاني على التوالي.

وقد منعت قوات الأمن مسيرة كانت متوجهة إلى النصب التذكاري وسط العاصمة للتنديد باستيلاء الجيش على السلطة واعتقال رئيسة الوزراء المعزولة ينغلك شيناوات وسياسيين آخرين وللمطالبة بإجراء انتخابات.

ومنذ استيلاء القوات المسلحة على الحكم في تايلاند  الخميس ألقت قوات الأمن القبض على زعماء الاحتجاج وحظرت التجمعات وفرضت قيودا على وسائل الإعلام المحلية وأغلقت الشبكات الإخبارية التي توجه إلى مشتركين وصادرت أسلحة جماعات المعارضة المسلحة.

وعقدت قيادات الجيش اجتماعات الأحد مع رؤساء المؤسسات التجارية الحكومية والخاصة وكبار مسؤولي التجارة ومسؤولي المال والأعمال ورؤساء تحرير 18 صحيفة محلية.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إلغاء تدريب عسكري يجري حاليا مع تايلاند إضافة إلى زيارات لمسؤولين عسكريين وذلك بسبب المستجدات على المشهد السياسي في البلاد.

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