أوباما يصل إلى أفغانستان في زيارة مفاجئة

قام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بزيارة مفاجئة إلى أفغانستان الأحد للقاء الجنود الأمريكيين الذين يستعدون للانسحاب بعد 13 عاما من الحرب ضد حركة طالبان.

وتصادف الزيارة احتفال الأمريكيين في آخر كل يوم أثنين من شهر مايو/أيار لتكريم الجنود الذين قتلوا في ساحات المعارك.

وسيقوم الجنرال جوزيف دانفور قائد القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، والسفير الأمريكي لدى أفغانستان جيمس كونينجام بإطلاع أوباما على الأوضاع في أفغانستان في وقت يستعد فيه لاتخاذ قرار بشأن عدد الجنود الذين سيبقي عليهم هناك بعد رحيل معظمهم بحلول نهاية العام الحالي.

وقال الرئيس أوباما إن إدارته ستعلن على الأرجح في وقت قريب عدد الجنود الذين سيبقون في أفغانستان بعد عام 2014. وتأتي الزيارة في الوقت الذي يواجه فيه أوباما انتقادات في الداخل بأن سياسته الخارجية اتسمت بالسلبية الشديدة في التعامل مع أزمات تمتد من سوريا الى أوكرانيا وروسيا.