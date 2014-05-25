البث الحي
منوعات

أوباما يصل إلى أفغانستان في زيارة مفاجئة

25/5/2014

قام الرئيس الأمريكي باراك أوباما بزيارة مفاجئة  إلى أفغانستان الأحد للقاء الجنود الأمريكيين الذين يستعدون للانسحاب بعد 13 عاما من الحرب ضد حركة طالبان.

وتصادف الزيارة احتفال الأمريكيين في  آخر كل يوم أثنين من شهر مايو/أيار  لتكريم الجنود الذين قتلوا في ساحات المعارك.

وسيقوم الجنرال جوزيف دانفور قائد القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، والسفير الأمريكي لدى أفغانستان جيمس كونينجام بإطلاع أوباما على الأوضاع في أفغانستان في وقت  يستعد فيه لاتخاذ قرار بشأن عدد الجنود الذين سيبقي عليهم هناك بعد رحيل معظمهم بحلول نهاية العام  الحالي.

وقال الرئيس  أوباما إن إدارته ستعلن على الأرجح في وقت قريب عدد الجنود الذين سيبقون في أفغانستان بعد عام 2014. وتأتي الزيارة في الوقت الذي يواجه فيه أوباما انتقادات في الداخل بأن سياسته الخارجية اتسمت بالسلبية الشديدة في التعامل مع أزمات تمتد من سوريا الى أوكرانيا وروسيا.

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

(الجزيرة)

مطالب بوقف "تحركات مشبوهة" لسفير فرنسا في الجزائر.. ما القصة؟

السفير الفرنسي بالجزائر فرانسوا غويات (مواقع التواصل الاجتماعي)

أبو تريكة يزور أحد ملاعب مونديال قطر ويوجه رسالة للمنتخب المصري (صور)

ألمانيا ترحل بعض السوريين إلى بلدهم بدءا من يناير المقبل

المستشارة الألمانية انغيلا ميركل (رويترز)