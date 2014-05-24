27 قتيلا في اشتباكات بمحافظة حضرموت

قتل27 شخصا على الأقل في قصف شنه مسلحون ينتمون لتنظيم القاعدة على مبان حكومية يمنية ومواقع عسكرية في سيئون ثاني أكبر مدينة في محافظة حضرموت.

وأضافوا أن المسلحين استهدفوا المواقع العسكرية الرئيسية ومقر الشرطة المحلية، وفروع بنوك، وسيطروا لفترة قصيرة على بعض المباني قبل أن ينسحبوا في الصباح.

وقال مسؤول أمني محلي، إن المسلحين جاءوا في 15 شاحنة من مناطق صحراوية خارج سيئون، وبدأوا في مهاجمة مبان حكومية مختلفة.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز، "أرادوا السيطرة على المدينة".وتابع أن عدد القتلى من المسلحين بلغ 20، وأنهم أخذوا معهم 18من جثث القتلى. وقال إن خمسة من قوات الأمن وجنديين قتلوا في الاشتباكات.