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طائرة أمريكية من دون طيار فى اليابان للمرة الأولى

24/5/2014

أعلنت القوات الجوية الأمريكية أن طائرة استطلاع أمريكية من دون طيار وصلت إلى قاعدة جوية فى شمال اليابان السبت فى أول انتشار لطائرات التجسس الأمريكية في اليابان.
وجاء على موقع القوات الجوية الأمريكية أن الطائرة وصلت لقاعدة يساوا الجوية "غلوباك هوك" آتية من جزيرة غوام لدعم الاستخبارات الأمريكية والرقابة وبعثات الاستطلاع وعمليات الطوارئ على طول المحيط الهادئ .

ويفترض أن تعمل طائرة الاستطلاع حتى تشرين الأول/ أكتوبر المقبل وفق القوات الجوية، ويهدف نشر مثل هذا النوع من طائرات الاستطلاع جزئيا إلى مراقبة الأعاصير التي تضرب غوام خلال فصل الصيف.

ويعتقد أن الطائرة ستستخدم أيضا لمراقبة كوريا الشمالية والصين في وقت ازداد فيه قلق اليابان نتيجة برنامج بيونغ يانغ للسلاح النووي والصواريخ فضلا عن تحركات بكين البحرية، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وطائرة "غلوباك هوك" مجهزة بقدرات اتصالات متطورة، وتستطيع الطيران على ارتفاع 60 ألف قدم  (18 ألف متر) أي أكثر بمرتين من الطائرات التجارية ولمدة تمتد إلى حوالي 30 ساعة.

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