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زوما يعد بتعزيز اقتصاد جنوب إفريقيا في فترة رئاسته الثانية

24/5/2014
 

أدى رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما اليمين الدستورية بعد إعادة انتخابه من قبل البرلمان رئيسا لفترة ثانية مدتها خمس سنوات.

وشارك في حفل أداء اليمين أكثر من أربعة آلاف بينهم عدد من رؤساء الدول و ممثلين عنهم، وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يرأسه زوما قد حقق فوزا ساحقا في الانتخابات العامة  التي جرت في السابع من أيار/ مايو الحالي. 

وقال جاكوب زوما السبت إن نمو اقتصاد بلاده وهو الاقتصاد الأكثر تقدما في إفريقيا سيكون موضع الاهتمام الرئيسي في فترة رئاسته الثانية، وأضاف زوما إن خطة التنمية الوطنية للنمو التي وضعت في فترة رئاسته الأولى ستكون المحرك الرئيسي للتغيير الجذري في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وتابع زوما "حان الوقت لأن نفعل ما قلناه دائما من أننا لا يجب أن ننزعج عندما نتخذ قرارات صعبة وغير عادية سنفعل ذلك من أجل مصلحتكم".

وعلى هامش حفل آداء اليمين الدستورية حلقت طائرات حربية فوق مبنى الاتحاد وشكلت رقم 20 الذي يرمز إلى ذكرى مرور 20 عاما على أول انتخابات ديمقراطية في جنوب إفريقيا.

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