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بوتين: لا يمكن عزل روسيا

24/5/2014

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت إن من غير الممكن عزل بلد مثل روسيا وإن العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو لدورها في أزمة أوكرانيا ستؤثر على الاقتصاد العالمي.

وحذر بوتين من أن العقوبات التي فرضت على روسيا ستأتي بنتائج عكسية ولا تتماشى مع القانون الدولي، "إنهم يقودون الاقتصاد الروسي والأوروبي والعالمي نحو اضطراب لا يريده أحد."

وبشأن الأزمة في أوكرانيا، قال إن تأييد "انقلاب غير دستوري" تسبب في قطع حوار بناء كان يجري بشأن أوكرانيا. وأضاف أن الذين قاموا بانقلاب في أوكرانيا كان عليهم التفكير بعمق في عواقب أعمالهم.

لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استطرد قائلا إن بلاده ستحترم اختيار الشعب الأوكراني في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الأحد وأن موسكو ستعمل مع السلطات الجديدة هناك التي ستشكل على أساس هذه الانتخابات.".

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