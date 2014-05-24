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المجلس العسكري في تايلاند يعتقل 21 مسلحا

24/5/2014

أعلن الجيش التايلاندي السبت أن قواته ألقت القبض على 21 مسلحا فى شمال شرق البلاد بدعوى أنهم كانوا يعدون لمقاومة الانقلاب.

وقال المتحدث باسم مجلس السلام الوطني وحفظ النظام الكولونيل وينثاى سوارى إن نحو 200 رجل أمن داهموا الجمعة شقة فى "خون كاين "نحو 350 كم شمال شرق بانكوك واعتقلت 21 مشتبها بهم وبحوزتهم قنبلتان يدويتان واسطوانتا غاز.

وأضاف أن المشتبه بهم اعترفوا بأنهم تلقوا تعليمات من زعماء الجبهة المتحدة من أجل الديمقراطية ضد الديكتاتورية بالإعداد لمقاومة الانقلاب.

كان قد تم القبض على معظم كبار قادة المجموعة التى تعرف باسم أصحاب القمصان الحمر  أمس الأول الخميس الذى وقع فيه الانقلابي

 

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