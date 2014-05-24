الشرطة الأفغانية تستعيد منطقة شمال شرق البلاد من طالبان

قالت الشرطة الأفغانية السبت إنها استعادت السيطرة على منطقة شمال شرق البلاد كانت حركة طالبان قد استولت عليها الأسبوع الماضي. وكان مقاتلو طالبان قد استولوا على منطقة يومجان وهي منطقة جبلية نائية في إقليم بادخشان يوم الأربعاء الماضي واحتجزت 40 شرطياً كرهائن وقد استعادت الشرطة المنطقة أمس الجمعة.

وقال فضل الدين ايار قائد الشرطة في إقليم بادخشان إن 24 متمرداً قتلوا وأصيب 15 آخرون في العملية، مضيفاً أن ثمانية من عناصر الشرطة لقوا حتفهم أيضا وأصيب تسعة آخرون.

وأضاف قائد الشرطة أنه تم تحرير 15 شرطياً في العملية، مضيفا أن 25 آخرين مازال محتجزين لدى طالبان. واستطرد ايار أن طالبان أضرمت النار في مبان ومنشآت حكومية في المنطقة.

من جهة أخرى، قتل ثلاثة مدنيين السبت وأصيب تسعة آخرون من بينهم طفلان في انفجارين منفصلين لقنبلتين في إقليمي هلمند وفرح، حسبما ذكرت وزارة الداخلية.