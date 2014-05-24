الجيش الأميركي يستغني عن منشآت في إطار التقشف

قال مسؤولون أميركيون إن الجيش الأميركي بدأ يتخلى عن منشآت أوروبية من بينها ملعب للجولف وآخر للتزلج، وفندق، بالإضافة إلى منشآت مثل مخزن للذخيرة، مع تطلعه لتوفير أموال خلال مواجهة الميزانية الأميركية لضغوط.

وشدد الأميرال "جون كيربي" على أن قرارات إعادة هذه المواقع للدول المضيفة في ألمانيا وإيطاليا ومناطق أخرى، لن تؤثر على قدرة أفراد الجيش الأميركي في أوروبا.

و أعرب عن اعتقاده بأن لن يتمكن أحد من تغيير ال قدر ا ت العسكرية الأميركية في القارة الأوروبية ، أو يقلل بأي حال من استعداد تها لتلبية التزاماتها الأمنية في ها .

وأضاف أن قرار تسليم المواقع وعددها 21 موقعا لألمانيا وإيطاليا والدنمارك واليونان والمملكة المتحدة وبلجيكا، سيوفر نحو 60 مليون دولار سنويا، ومع ذلك فهذه ليست سوى خطوة أولى في عمليات التخفيض التي سيتم إصدار أوامر بها من خلال فحص مستمر للتواجد العسكري الأميركي في أوروبا.