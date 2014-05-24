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إعلان حكومة التوافق الفلسطينية في غضون أسبوع

24/5/2014

قالت اللجنة المركزية لحركة فتح التي  يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت إن إعلان حكومة  التوافق الفلسطينية بموجب تفاهمات المصالحة مع حركة حماس سيتم في غضون  أسبوع.

وذكرت اللجنة في بيان صحفي عقب اجتماعها برئاسة عباس، أنه  من المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني في غضون أسبوع، على أن تتشكل من شخصيات مستقلة.

وأكدت اللجنة أن إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي هو "واجب وطني"،  مشيرة إلى أنها "توقفت مطولا أمام ما تم إنجازه من خطوات في سياق إنهاء  الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، التي ستقود إلى إجراء انتخابات  رئاسية وتشريعية وإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني".

سياسيا حملت اللجنة المركزية لفتح الحكومة الإسرائيلية  المسؤولية الكاملة عن "فشل" مهمة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وعن وصول المفاوضات إلى"مأزق خطير".

وقالت إن "هذه الحكومة اليمينية اختارت منذ البداية الانحياز إلى مشروعها التوسعي الاستيطاني، وقدمت مسألة الحفاظ على ائتلافها الحاكم  على حساب تحقيق السلام".

وأضافت  أن "أي عودة للمفاوضات تتطلب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن  إطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرانا الأبطال القدامى، وأن تركز  المفاوضات في أشهرها الثلاثة الأولى على قضية الحدود، مع وقف شامل وكامل  لكافة الأنشطة الاستيطانية في جميع أراضي الدولة".

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