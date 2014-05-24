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أميركية متهمة بطعن بناتها الثلاثة حتى الموت

24/5/2014

قالت الشرطة في لوس آنجليس إن أميركية اتهمت بقتل بناتها الثلاثة اللاتي لا تتعدى أعمارهن ثلاث سنوات طعنا في منزلها بلوس أنجليس.

وذكرت الشرطة، أن الأم وتدعى "كارول انكورونادو" والبالغة 30 عاما، اعتقلت مساء الثلاثاء بعد أن استدعاها أقارب للمتهمة وجدوها على الفراش مغطاة بالدماء بجوار جثث الأطفال الثلاثة.

وقال مكتب قائد الشرطة، إن كورونادو اتهمت أيضا بالشروع في قتل والدتها، وأنها نقلت بعد اعتقالها إلى مستشفى لتعالج من جروح ألحقتها بنفسها.

ولم تؤكد السلطات أن كورونادو أصابت والدتها ولم تكشف الكثيرمن التفاصيل الأخرى باستثناء مقتل الأطفال الثلاثة بسكين، وأن أعمارهن تتراوح بين شهرين وثلاث سنوات.

وقالت صحيفة لوس أنجليس تايمز، إن علامات الذهول بدت على وجه كورونادو أثناء إلقاء القبض عليها في منزلها, ولم تعلن السلطات عن أي دافع محتمل للقتل، ونقلت الصحيفة عن"اللفتاننت ديف كولمان" قوله، إن المحققين لا يعلمون شيئا عن أي حوادث سابقة للأم المتهمة التي خدمت لفترة قصيرة في الجيش الأميركي قبل أكثر من عشر سنوات، وجرى تسريحها لأسباب طبية.

وقالت المتحدثة باسم مكتب محامي المنطقة "سارة اردالاني"، إن كورونادو تواجه عدة تهم بالقتل مع سبق الإصرار، مما يعني أنها تواجه عقوبة الإعدام اذا أدينت.

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