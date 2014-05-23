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20 قتيلاً في تجمع انتخابي بسوريا

23/5/2014
 

قتل 20 شخصا في هجوم للمعارضة المسلحة خلال حملة الانتخابات, وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة أن ما يربو على 20 شخصا لاقوا حتفهم عندما قصفت قوات المعارضة السورية خيمة تستخدم في الحملة الانتخابية في محافظة درعا بجنوب البلاد.

وأشار المرصد ومقره بريطانيا أن 11 مدنيا على الأقل بينهم طفل كانوا بين قتلى الهجوم الذي وقع في حي المطار بمدينة درعا ليلة الخميس.

وقال المرصد إن من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى نظرا لإصابة 30 شخصا بإصابات بالغة في الهجوم.

وانتقدت المعارضة ودول غربية داعمة لها، إجراء هذه الانتخابات، معتبرة أنها "مهزلة"  و "غير شرعي"، في ظل النزاع الدامي.
وفي سياق آخر، أفاد مراسل الجزيرة في حلب بأن معارك عنيفة تدور في محيط سجن حلب المركزي عقب فك الجيش النظامي السوري الحصار عليه الخميس.

ودارت الاشتباكات في منطقة البريج وتلة الشيخ يوسف وفي محيط فرع المخابرات الجوية وسط قصف عنيف بالبراميل المتفجرة على أحياء بعيدين وهنانو والجندول ومخيم الحندرات والمدينة الصناعية، إضافة إلى الليرمون والقاطرجي وقاضي عسكر.

 
 
 
 
 
 
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