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قلق من تزايد العنف في ليبيا

23/5/2014

عبرت الولايات المتحدة ودول أوروبية الجمعة عن القلق العميق تجاه العنف المتصاعد في ليبيا وحذرت من أن البلاد تقف على "مفترق طرق" بين مواصلة الطريق نحو تحول سياسي سلمي أو مواجهة الفوضى والانقسام والإرهاب.

وقالت هذه الدول في بيان مشترك، "يشعر الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة بقلق بالغ من أعمال العنف المستمرة، وتدعو كل الأطراف إلى عدم استخدام القوة وتسوية الخلافات بالسبل السياسية".

يأتي البيان وسط حالة من الفوضى المتصاعدة في ليبيا حيث تعجز الحكومة عن السيطرة على عشرات الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف الأطلسي عام 2011. 

وعرض البيان أيضا دعم الغرب لعملية مصالحة شاملة بمساعدة الأمم المتحدة، وحذر من أن "الانقسامات المستمرة بين الليبيين ستؤثر بشكل كبير على قدرة المجتمع الدولي على تقديم المساعدة".

وقال البيان، "العملية التي تقود إلى انتقال سلمي للسلطة يجب أن تقوم على توافق واسع وتجنب أي أعمال تستهدف تقويض هذه العملية". وطالب البيان ليبيا بالمضي قدما نحو إجراء انتخابات برلمانية بأسرع ما يمكن.

وتخشى قوى غربية من أن تؤدي الحملة التي يقودها اللواء المتقاعد "خليفة حفتر" إلى تقسيم الجيش الليبي وإحداث مزيد من الإضطراب في البلاد.

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