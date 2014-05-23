البث الحي
منوعات

علماء: كويكب تشيليابينسك تحطم في الفضاء قبل اصطدامه بالأرض

23/5/2014

أظهر بحث أجراه علماء أن الكويكب الذي انفجر فوق مدينة تشيليابينسك بروسيا العام الماضي وأصاب حطامه أكثر من ألف شخص اصطدم بكويكب آخر قبل وصوله إلى الأرض.

ويظهر تحليل لمعدن الجاديت الموجود في شظايا الانفجار أن الجسم الأساسي للكويكب اصطدم بكويكب أكبر منه حجما عند سرعة بلغت4800 كيلومتر في الساعة.

وقال شين اوزاوا من جامعة توهوكو باليابان الذي قاد البحث في ورقة بحثية نشرت هذا الأسبوع في دورية (ساينتيفك ريبورتس) "ربما أدى هذا التصادم إلى انفصال كويكب تشيليابينسك عن الكتلة الأصلية ووجهه إلى الأرض".

ومن المتوقع أن يعطي هذا الكشف العلماء مزيدا من التبصر في كيفية انتهاء مصير كويكب ما في مساره نحو الأرض ويشتبه العلماء بأن التصادم بين الكويكبين حدث قبل حوالي 290 مليون سنة.

واحترق معظم جسم الكويكب الذي سقط فوق مدينة تشيليابينسك وكان قطره 20 مترا في شكل كرة من اللهب نتجت عن حرارة الاحتكاك لدى اختراقه الغلاف الجوي للأرض بسرعة67600 كيلومتر في الساعةلكن شظايا كثيرة صغيرة نجت.

وكان الكويكب يسير بسرعة أكثر حوالي 60 مرة من سرعة الصوت وانفجر على بعد 30 كيلومترا من سطح الأرض بقوة أكبر 30 مرة تقريبا من قوة القنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما في اليابان عام 1945 أثناء الحرب العالمية الثانية.

وأحدث الانفجار فوق تشيليابينسك موجات تصادمية دمرت المباني وحطمت النوافذ وأصيب أكثر من ألف شخص بسبب الحطام المتطاير. وأظهر تحليل لحطام الكويكب  بنية مختلفة لمعدن الجاديت موجودة داخل المواد الزجاجية التي تتشكل بعد تحطم الصخور وانصهارها.

ولا يزال العلماء يحللون شظايا الكويكب لحساب المسار الدقيق الذي اتخذه نحو الأرض، كما وصف اوزاوا الكويكب الذي سقط فوق تشيليابينسك بأنه "عينة فريدة".

وأحدث الكويكب ثاني أقوى انفجار في التاريخ المسجل بعد انفجار ما يشتبه أنه كويكب عام 1908 بقوة أكبر حوالي ألف مرة من قوة القنبلة الذرية في هيروشيما وأدى إلى اقتلاع 80 مليون شجرة على مساحة زادت على ألفي كيلومتر مربع قرب نهر بودكامينيا تونجوسكا في سيبيريا.    

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

مطالب بوقف "تحركات مشبوهة" لسفير فرنسا في الجزائر.. ما القصة؟

السفير الفرنسي بالجزائر فرانسوا غويات (مواقع التواصل الاجتماعي)

إيطاليا تمنح باحثا مصريا معتقلا الجنسية الفخرية

الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك ذكي جورج (مواقع التواصل)