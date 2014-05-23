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روسيا : لدينا إجراءات للرد على عقوبات الاتحاد الأوروبي

23/5/2014

أعلن "ألكسي ميشكوف" نائب وزير الخارجية الروسية أن لدى موسكو إجراءات للرد قيد الكتمان على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية.

وقال ميشكوف في تصريحات أثناء منتدى "بطرسبورج" الاقتصادي الدولي ال 18 " موقفنا واضح بالنسبة لمسألة فرض العقوبات.. فهذه ليست طريقتنا، لكننا طبعاً نأخذ هذه العقوبات بالحسبان، وبالطبع لدينا إجراءات للرد على هذه العقوبات، لكننا لا نفصح عنها للعلن".

وأضاف " إن قطاع الأعمال هو أقل القطاعات مصلحة في قطع العلاقات أو فرض عقوبات، لأن الوضع الاقتصادي الحالي في أوروبا مازال صعباً، ومن الطبيعي أن يأتي توسيع العلاقات والتواصل واستحداث مشاريع جديدة بالمنفعة على كلا الطرفين الروسي والأوروبي".

 ونقلت وكالة أنباء " إيتار تاس " عن ألكسي ميشكوف "إن روسيا معنية بصدق بتهدئة التوتر وتطبيع الأوضاع في أوكرانيا، لافتاً إلى أن موسكو ليست هي من افتعل هذه الأزمة".

 وأكد الدبلوماسي الروسي أن حل الأزمة الأوكرانية سيساعد على عودة العلاقات، بما فيها الاقتصادية، إلى طبيعتها بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض عدة مرات عقوبات على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية .

هذا و على جانب آخر وفي أوكرانيا  لقي سبعة من أفراد قوات الدفاع الذاتي مصرعهم وأصيب ستة عشر آخرون اليوم "الجمعة" في معارك مع قوات الجيش الأوكراني في مدينة لوغانسك شرقي البلاد.

يأتي ذلك يأتي بعد يوم من مقتل ستة عشر جندياً أوكرانيا وأصابة نحو أربعين آخرين في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش قرب مدينة دونيتسك شرقي البلاد , وتسبب هذا الهجوم فى احتراق العديد من المدرعات والآليات العسكرية.

وكانت جمهورية لوغانسك أعلنت فرض الأحكام العرفية والتعبئة العامة، كما طلبت من روسيا إدخال قوات لحفظ السلام الى المنطقة، وذلك بعد أنباء عن حشد كييف لآلاف العسكريين بهدف اقتحام المقاطعة.

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