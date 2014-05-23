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السعودية.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 175

23/5/2014

أعلنت وزارة الصحة السعودية ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية إلى 178 حالة، وإصابة 554 آخرين.

وذكرت وزارة الصحة – في بيان صحفي- الجمعة، إن العدد الكلي للحالات المؤكدة خلال 24 ساعة بلغ 3 حالات، كما بلغ العدد الكلي للوفيات حالة واحدة ضمن الحالات المسجلة سابقا ليرتفع عدد الإصابات إلى 554 إصابة توفي منهم 178.

وأضافت أن الحالات التي تم تأكيد إصابتها بالفيروس في السابق, تماثلت للشفاء 4 حالات، مشيرة إلى أن ملخص الوضع الصحي للحالات المصابة هي حالتان لا توجد لديهما أعراض وحالة واحدة في العناية المركزة بمناطق مكة المكرمة  والمدينة المنورة وجدة. وطلبت الوزارة تعاون 5 شركات لإنتاج الأدوية لإيجاد لقاح ضد الفيروس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية بعد اجتماع طارئ حول "كورونا" أن لا ضرورة لإعلان حالة "طوارئ صحية عامة شاملة"، في غياب أدلة حول انتقال الفيروس بين البشر.

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