احتجاز رئيسة الوزراء التايلاندية السابقة

احتجز الجيش التايلاندي يوم الجمعة رئيسة الوزراء السابقة يانجلوك شيناواترا وعددا من أفراد أسرتها، إثر استدعائها مع وزراء آخرين لإجراء محادثات بعد يوم من استيلاء الجيش على السلطة من حكومتها المؤقتة.

وقال ضابط كبير بالجيش لرويترز "احتجزنا يانغلوك وأختها وصهرها". وكان الاثنان يشغلان مناصب سياسية.

وكان الجيش قد اعتقل يوم الخميس ثلاثين من زعماء الاحتجاجات الذين قد شاركوا في محادثات بين الخصوم السياسيين، فيما استدعى مجلس "السلام الوطني وحفظ النظام" 155 سياسياً وناشطاً لمقر الجيش في العاصمة.

وقد تولى القائد العام للجيش التايلاندي الجنرال "برايوت تشان أوتشا" صلاحيات رئيس الوزراء، جاء ذلك في بيان أُعلن في التلفزيون التايلاندي الرسمي: "خلال هذا الوقت حيث ليس لدينا شخص آخر في منصب رئيس الوزراء، سيتولى رئيس مجلس السلام الوطني وحفظ النظام صلاحيات رئيس الوزراء"

كما قال نائب المتحدث باسم الجيش "فينثاي سوفاري إنه سيتم تخفيف حظر التجول على من لديهم أسباب مشروعة للسفر خلال ساعات من يوم الجمعة.

وقال فينثاي، في بيان أذيع على كل القنوات التايلاندية "الواردون بقوائم المعفيين من هذا الحظر.. أولاً الأشخاص الذين يسافرون إلى داخل وخارج البلاد. ثانياً المسؤولون والأشخاص الذين يتعين عليهم العمل بنظام التناوب، من أمثال هؤلاء الأشخاص الذين يتعين عليهم العمل في المصانع والمستشفيات أو في صناعة الطيران".

وأضاف "ثالثاً المشاركون في نقل المنتجات في التخزين البارد أو نقل المنتجات الطازجة التي يمكن أن تتضرر إذا كان هناك تأخير.. رابعاً الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة مثل المرضى الذين يحتاجون للذهاب إلى المستشفى والمساعدات الإنسانية. خامساً أي شخص يحتاج إلى السفر ولكنهم ليسوا واردين في القائمة أعلاه يتعين عليهم طلب إذن من العسكريين في تلك المنطقة".

وقام قائد الجيش التايلاندي الجنرال برايوت تشان أوتشا بانقلاب بعدما رفضت الفصائل المتنافسة تقديم تنازلات في الصراع على السلطة بين المؤسسة الملكية والحكومة مما أثار مخاوف من وقوع أعمال عنف خطيرة وتضرر اقتصاد البلاد.