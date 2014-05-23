البث الحي
منوعات

إيران.. صواريخ محمولة على طائرات بدون طيار

23/5/2014

أعلن قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد أمير  بوردستان, أنه سيجري خلال  المناورات الخاصة للطائرات بدون طيار اختبار صواريخ جو- جو, وصواريخ جو – بحر.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن العميد بوردستان, على هامش إجراء  المناورات الصاروخية للقوة البرية صباح الجمعة في منطقة كاشان,  قوله بأن الوحدات الصاروخية هي يد إيران الطولى في ساحات القتال, وهي  تمكنها من ضرب الخطوط الخلفية للعدو.

وكشف العميد عن أن هذا العام سوف يشهد إجراء ثلاث مناورات خاصة أخرى  فيما يتعلق بالطائرات بدون طيار ومناورات الحرب الإلكترونية ومناورتين  مشتركتين مع باقي قوى الجيش والحرس الثوري في جنوب غرب وجنوب شرق  الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

 وكانت المرحلة الأولى من المناورة العسكرية  "بيت المقدس  26"  قد انطلقت الجمعة في صحراء "مارنجاب" بمحافظة أصفهان وسط إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية  (إرنا) أن القوات البرية للجيش  الإيراني اختبرت بنجاح الصاروخين "نازعات" و "فجر" خلال تدريب عسكري.

ومن جهة أخرى قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن  إيران قلصت بشدة مخزونها من المواد النووية الأكثر حساسية في إطار تنفيذ الاتفاق النووي المؤقت الموقع مع القوى العالمية الست.

 

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

مطالب بوقف "تحركات مشبوهة" لسفير فرنسا في الجزائر.. ما القصة؟

السفير الفرنسي بالجزائر فرانسوا غويات (مواقع التواصل الاجتماعي)

إيطاليا تمنح باحثا مصريا معتقلا الجنسية الفخرية

الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك ذكي جورج (مواقع التواصل)