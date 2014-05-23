إيران.. صواريخ محمولة على طائرات بدون طيار

أعلن قائد القوة البرية للجيش الإيراني العميد أمير بوردستان, أنه سيجري خلال المناورات الخاصة للطائرات بدون طيار اختبار صواريخ جو- جو, وصواريخ جو – بحر.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن العميد بوردستان, على هامش إجراء المناورات الصاروخية للقوة البرية صباح الجمعة في منطقة كاشان, قوله بأن الوحدات الصاروخية هي يد إيران الطولى في ساحات القتال, وهي تمكنها من ضرب الخطوط الخلفية للعدو.

وكشف العميد عن أن هذا العام سوف يشهد إجراء ثلاث مناورات خاصة أخرى فيما يتعلق بالطائرات بدون طيار ومناورات الحرب الإلكترونية ومناورتين مشتركتين مع باقي قوى الجيش والحرس الثوري في جنوب غرب وجنوب شرق الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وكانت المرحلة الأولى من المناورة العسكرية "بيت المقدس 26" قد انطلقت الجمعة في صحراء "مارنجاب" بمحافظة أصفهان وسط إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن القوات البرية للجيش الإيراني اختبرت بنجاح الصاروخين "نازعات" و "فجر" خلال تدريب عسكري.

ومن جهة أخرى قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران قلصت بشدة مخزونها من المواد النووية الأكثر حساسية في إطار تنفيذ الاتفاق النووي المؤقت الموقع مع القوى العالمية الست.