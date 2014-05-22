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ميركيل تطالب أردوغان بضبط النفس فى خطابه بألمانيا

22/5/2014

طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بضبط النفس خلال إلقائه خطابه المتوقع فى مدينة كولن الألمانية بعد غد السبت.

ونقلت وكالة أنباء إخلاص التركية الخميس عن ميركل قولها فى تصريحات لصحيفة "باساور نويه بريسه" الألمانية إن أردوغان كانت له زيارات وخطابات كثيرة مماثلة فى برلين وكولن، وأراهن على أنه سيلقى خطاب يوم السبت بشكل واع بالمسؤولية وبحساسية".

وكان أردوغان قد أثار جدلا فى ألمانيا خلال زيارته لكولن فى عام 2008 عندما طلب من مواطنيه فى ألمانيا ألا يذوبوا فى الثقافة الألمانية، واعتبر هذا الذوبان آنذاك بمثابة "جريمة ضد الإنسانية".

ويواجه أردوغان اتهامات حالية فى ألمانيا بأنه يستغل زيارته القادمة لكولن لأغراض الدعاية الانتخابية استعدادا لترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية بتركيا.

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