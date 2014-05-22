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روسيا ستوقع عقدا لبناء مفاعلين ببوشهر

22/5/2014
صورة أرشيفية نقلتها رويترز عن وكالة إرنا للأنباء لمفاعل بوشهر النووي

قال مصدر مقرب من مفاوضات بين روسيا وإيران لوكالة رويترز للأنباء إن موسكو تعتزم توقيع عقد مع طهران هذا العام لبناء مفاعلين نوويين آخرين في محطة بوشهر للطاقة في إطار اتفاق أوسع لبناء ما يصل إلى ثمانية مفاعلات في إيران.

ولم يتضح على الفور مدى تأثير هذا التحرك الإيراني الروسي على محادثات القوى العالمية الست مع إيران بشأن أنشطة مثيرة للجدل في برنامجها النووي.

وكانت إيران قد قاومت مطالبات غربية متكررة لخفض قدرتها على تخصيب اليورانيوم، وأشارت إلى خطط لبناء شبكة من مفاعلات الطاقة النووية في المستقبل.

وتريد القوى الغربية أن يؤدي أي اتفاق دائم مع إيران إلى تهدئة الشكوك في قدرتها على تطوير أسلحة نووية عن طريق التخصيب، ونفت إيران مرارا أي نية لها في ذلك.

وكانت محادثات جرت الأسبوع الماضي قد انتهت دون تحقيق تقدم يذكر ومن المقرر استئنافها في فيينا في يونيو المقبل.

يذكر أن روسيا قد بنت المفاعل النووي الإيراني الوحيد الذي يعمل في محطة بوشهر.

وأضاف المصدر أن "إيران وروسيا قد توقعان اتفاقية حكومية هذا العام لبناء ما بين أربعة وثمانية مفاعلات نووية أخرى وعقد بناء أول مفاعلين إضافيين ببوشهر بموجب هذا الاتفاق المزمع".

وكانت شركة روس أتوم النووية الروسية قد قالت في وقت سابق إنها تجري محادثات مع إيران بشأن إمكانية بناء مفاعلات أخرى هناك، لكنها لم تكشف أي تفاصيل، كما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولي روس أتوم على تلك الأخبار.

وتراجعت المخاوف الغربية من أن يسهم مفاعل بوشهر في تطوير إيران لأسلحة نووية بعد تعهدها بإعادة الوقود المستنفد في المحطة النووية إلى روسيا.

وصوتت موسكو لصالح أربع مجموعات من عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران بسبب نشاطها النووي المثير للجدل لكنها تنتقد بشدة إجراءات إضافية فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتصفها بأنها عرقلة للدبلوماسية الساعية إلى تسوية دائمة مع طهران.

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