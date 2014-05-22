ديمبسي: علاقتنا العسكرية بالقاهرة مرهونة بتصرفاتها

الجنرال مارتن ديمبسي (أرشيف-Getty)

قال الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي إن مستقبل العلاقات العسكرية للولايات المتحدة مع مصر التي تم تقليصها بعد عزل الجيش المصري للرئيس محمد مرسي الصيف الماضي ستتوقف على تصرفات الحكومة المقبلة.

جاءت تصريحات الجنرال ديمبسي قبيل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في مصر يومي 27 و28 من مايو الجاري.

وأضاف ديمبسي لمجموعة صغيرة من الصحفيين خلال زيارة لبروكسل لإجراء محادثات مع مسؤولي حلف شمال الأطلسي (الناتو) "أنا أعتقد أننا يجب أن نحافظ على العلاقة مع الجيش الأميركي والجيش المصري. وأعتقد أن العلاقة سوف تتأثر بتصرفاتهم وهل سيحققون تقدما على طريق تحولهم السياسي".

وتابع ديمبسي قوله "اعتقد أن العلاقات (بين الجيشين) يجب أن تحددها بدرجة كبيرة مصالحنا المشتركة، لنا الكثير من المصالح المشتركة ولاسيما في مكافحة الإرهاب".

وتحدث الجنرال ديمبسي عن المصالح المصرية والأميركية المشتركة في مكافحة المتشددين مشيرا إلى الخطر المتزايد في شبه جزيرة سيناء وإلى الفوضي في ليبيا المجاورة.

وقد شنت السلطات المصرية حملة قمع شاملة على جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي الذي عزله الجيش بعد احتجاجات على حكمه الصيف الماضي وعلى جماعات أخرى للمعارضة، كما استنكر مسوؤولون غربيون أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت بحق أنصار الإخوان.

وكانت حكومة الرئيس باراك أوباما انتقدت مرارا هذه التصرفات وما زالت تحجب عن القاهرة مساعدات بمئات الملايين من الدولارات بالإضافة إلى معدات عسكرية أخرى طلبتها مصر منها صواريخ هاربون وطائرات مقاتلة.

وقال ديمبسي إنه على يقين أن مصر سوف تستخدم الأسلحة الأميركية المتطورة التي تحصل عليها في الغرض المحدد لها وأن واشنطن سوف تتحرى للتأكد أنها لا تستخدم في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأضاف "إذا حدث أن استخدموها في أغراض تنتهك اتفاق الاستخدام النهائي فإن لدينا القدرة على اعتراض سلسلة التوريد".