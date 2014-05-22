بريطانيا: لا مؤشرات لقيام سوريا بتسليم باقي الكيميائي

أطفال سوريون جرحى جراء قصف قوات النظام السوري للمناطق السكنية (أرشيف-Getty)

قالت بريطانيا إن سوريا لم تحرز أي تقدم في التخلص من آخر دفعة من الأسلحة الكيميائية، مبررة ذلك بقولها إنه لا يمكن الوصول إليها بسبب القتال وهو ما يزيد احتمال عدم التزامها بالموعد النهائي لتدمير مخزونها من المواد السامة.

وقال نائب ممثل بريطانيا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمندوبي الدول الأعضاء في لاهاي مقر المنظمة إن مواد التغليف بخصوص مائة طن من المواد الكيماوية السامة قد وصلت.

وأضاف في بيان حصلت رويترز على نسخة منه "ولكن لا توجد إشارة بعد على أي تحريك للمواد الكيميائية ولا أي مؤشرات على إطار زمني لتحريكها".

وكانت سوريا قد وافقت العام الماضي على تسليم كامل مخزونها من الأسلحة الكيميائية بعد أن قتل مئات الأشخاص في هجوم بغاز السارين بالقرب من دمشق.