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الحكم بالسجن على"محمد دحلان"

22/5/2014
   
   

أصدرت محكمة فلسطينية حكما بالسجن لمدة عامين على "محمد دحلان" وهو منافس للرئيس الفلسطيني "محمود عباس" الذي يعيش في المنفى بتهمة الذم في مؤسسات الدولة,مما يزيد الضغوط على "دحلان" بعد تبادل للأتهامات بين الرجلين على مدى شهور, وأصدرت المحكمة قرارها بخصوص الحكم في السادس من مارس أذار لكن الحكم لم ينشر في صحيفة الضفة الغربية..

وقال "دحلان" الذي يعيش في الامارات أن حكم المحكمة له دوافع سياسية. وقال نحن أمام قضية سياسية بامتياز والعوار القانوني والأخلاقي , وأتهم دحلان "الرئيس الفلسطيني" بالسعي لتطويع القضاء الفلسطيني ومحاولاته تحويل القضاء إلي أداة تخدم أغراضه وهواجسه وأحقاده الشخصية ضدي , وفصل "دحلان" الذي كان أحد المسؤولين البارزين في حكومة عباس المدعومة من الغرب من حركة فتح في عام 2011 بعد أتهامات بالفساد , ويؤكد "دحلان" براءته دائما , ولا يزال يتمتع بنفوذ قوي ويراه أنصاره خليفة محتملا لعباس الذي يتقدم به العمر , وجاء في حكم المحكمة أن مسؤولين فلسطينيين كبارا من بينهم مسؤول كبير في أجهزة الامن الفلسطينية اتهموا "دحلان" بالتشهير بسبب تصريح منسوب له يصف قوات الامن الفلسطينية في الضفة الغربية بأنها حراس يعملون فقط في لحماية المستوطنين الفلسطينيين.

وقالت المحكمة أن "دحلان" قام بالتشهير أيضا "بعباس" بأتهامه بالتلاعب بالسلطة الفلسطينية التي تتمتع بقدر محدود من الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل ولم يتضح على الفور ما أذا كانت الحكومة الفلسطينية ستطلب من أبو ظبي تسليم "دحلان" الذي يتمتع بقدر من دعم عواصم عربية بينها القاهرة.

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