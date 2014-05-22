الجيش التايلندي ينحي الحكومة ويطمئن العالم

جنود من الجيش التايلندي متمركزون وسط بانكوك (Getty)

أعلن الجنرال برايوت قائد الجيش التايلندي ظهر الخميس عبر التلفزيون الاستيلاء على السلطة وتنحية الحكومة وإدارة البلاد من قبل مجلس عسكري.

وشدد على أن ما جرى لن يؤثر على العلاقات الدولية لبلاده، وأشار إلى أن تحرك الجيش يهدف لاستعادة الاستقرار وتحقيق الإصلاح السياسي في البلاد.

وقال وينتاي سوفاري المتحدث باسم الجيش التايلندي إن قائد الجيش في تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا سيرأس مجلسا عسكريا يتولى الآن إدارة شؤون البلاد بعد قيام الجيش بانقلاب لتنحية الحكومة.

وأضاف سوفاري في بيان نقله التلفزيون أنه تم تعليق العمل بالدستور لكن مجلس الشيوخ والمحاكم ستظل تعمل.

وتابع المتحدث أن الجيش التايلندي قد فرض حظر التجوال على مستوى البلاد من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي اليوم الخميس بعد الإطاحة بالحكومة المؤقتة، وأعلن وينتاي فرض حظر التجول في بيان عبر التلفزيون.

وكانت السلطات في تايلند قد فرضت الأحكام العرفية يوم الثلاثاء الماضي لمنع وقوع مزيد من العنف، ووضعت قيودا على وسائل الإعلام ومن بينها قنوات التلفزيون المؤيدة لأحزاب سياسية، وحذرت أفراد الشعب من نشر مواد تحريضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

ونظم الجيش التايلندي الأربعاء الماضي مناقشات بين الأطراف السياسية المتناحرة كان من المفترض أن تستأنف اليوم الخميس.

ونقلت صحيفة ذا نيشن عن الجنرال برايوت قوله للفرقاء السياسيين يوم الخميس "أريد أن أرى تسوية لكل المشاكل قبل أن أتقاعد"، حيث من المقرر أن يتنحى في سبتمبر المقبل، وقال "أريد أن يأخذ من هم أصغر مني هذه المهمة".

تزامن ذلك مع تجمع لأنصار الحكومة اليوم للدعوة لإجراء استفتاء بشأن طريقة الخروج من الأزمة السياسية التي أدت إلى إعلان الجيش الأحكام العرفية في البلاد.

وجاء إعلان الجيش الأحكام العرفية بعد سبعة أشهر من أزمة أسفرت عن سقوط 28 قتيلا، وأدت إلى استقالة رئيسة الحكومة ينغلاك شيناوات.

وبينما تريد الحكومة الانتقالية تنظيم انتخابات تشريعية في أسرع وقت ممكن، تطالب المعارضة بإصلاحات قبل أي انتخابات جديدة، متمثلة في اختيار رئيس وزراء جديد محايد يعينه مجلس الشيوخ.