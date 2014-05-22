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الجيش التايلاندي يفرض حظر التجول بعد سيطرته على الحكم

22/5/2014

أعلن الجيش التايلندي حظرا ليليا للتجوال في كافة أرجاء البلاد عقب إعلان قائده العسكري انقلابه على الحكومة المؤقتة وسيطرة قواته على السلطة بعد أن فرض قبل يومين أحكاما عرفية وانتشر في أرجاء البلاد.

وقال الجنرال برايوت تشان أوتشا  إن القوات المسلحة ستتسلم السلطة اعتبارا من اليوم كي تعود البلاد إلى الحياة الطبيعية.

وقال شهود عيان إن ما يعرف بأصحاب القمصان الحمراء المواليين للحكومة في تايلاند غادروا منطقة تجمعهم بالعاصمة بانكوك سلميا بعد إطلاق الجيش النار في الهواء لتفريقهم. هذا ويعتزم الجيش إخلاء ساحات الاعتصام من المؤيدين والمعارضين للنظام المتواجدين فيها منذ نحو سبعة أشهر.

وسيطر قائد الجيش في تايلاند الجنرال برايوت تشان أوتشا على الحكومة الخميس قائلا إنه تعين على الجيش استعادة النظام وتنفيذ إصلاحات في كلمة نقلها التلفزيون بعد أن عقد اجتماعا مع كل الفصائل المتناحرة بهدف إيجاد حل للاحتجاجات المناوئة للحكومة المستمرة منذ ستة أشهر، وقال إن سيطرة الجيش لن تؤثر على العلاقات الدولية.

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