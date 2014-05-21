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صفقة تاريخية ستزود روسيا بموجبها الغاز للصين

21/5/2014
الرئيس الروسي بوتين خلف مسؤولي الشركتين يصفق بعد توقيع العقد (Getty-أرشيف)

أعلنت مصادر صينية وروسية أن الصين وروسيا وقعتا اليوم الأربعاء في شنغهاي اتفاقا تورد بموجبه روسيا للصين "ثاني اقتصاد في العالم" غازا تبلغ قيمته 400 مليار دولار على مدى ثلاثين عاما بعد جولة مفاوضات شاقة.

وقالت الشركة الوطنية الصينية للنفط إنه بموجب هذا العقد ستبدأ روسيا اعتبارا من عام 2018 بمدنا بالغاز وسيرتفع حجم الشحنات تدريجيا حتى يبلغ 38 مليار متر مكعب سنويا.

من جهتها نقلت وسائل الإعلام الروسية عن رئيس شركة غازبروم الروسية أليكسي ميلر الذي يرافق الرئيس فلاديمير بوتين في زيارة إلى الصين أان العقد تبلغ قيمته 400 مليار دولار ومدته 30 عاما، وينص على سعر للغاز يبلغ 350 دولار لكل ألف متر مكعب.

وأوضحت الشركة الصينية أنه "إنجاز كبير جديد في التعاون الإستراتيجي في مجال الطاقة" بين البلدين، مشيرة إلى أن الرئيس الروسي بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ حضرا توقيع العقد.

وكانت بكين -التي تسعى إلى ضمان مصادر تزودها بالطاقة- تخوض غمار مفاوضات منذ عشر سنوات مع روسيا التي تتطلع لفتح أسواق لغازبروم في السوق الصينية الهائلة لكن المحادثات تعثرت حول سعر الغاز الطبيعي حتى أبرم الاتفاق.

ولم تكشف الشركة الصينية أو وسائل الإعلام عن أي تفاصيل إضافية حول العقد واكتفت بإعلان السعر فقط.

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