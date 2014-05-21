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القراصنة يهاجمون "Ebay" ويحصلون على بيانات عملائها

21/5/2014

قالت شركة "Ebay" في بيان صحفي لها إنها تعرضت لعملية قرصنة أدت إلى سرقة كلمات المرور المشفرة لعملائها من قاعدة بياناتها بالإضافة إلى معلومات أخرى غير مالية، وأضافت الشركة أنها توصي جميع المستخدمين بتغيير كلمة مرور حسابهم احتياطيا.

وأوضحت الشركة أن من بين المعلومات التي تمكن المخترقون من سرقتها إضافة لكلمة المرور المشفرة الأسم الحقيقي وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين السكن وأرقام الهواتف وتواريخ الميلاد.

وقالت إيباي في بيان إنه أثناء الهجوم تم اختراق شبكتها للشركات لكنها لم تجد دليلا على أنه قد تم الاستيلاء على بيانات مالية أو معلومات بشأن بطاقات الائتمان.

وتابعت الشركة في بيانها على كل حال لم يتمكن القراصنة من الوصول إلى معلومات أرقام بطاقات الائتمان لـ128 مليون مستخدم على متجر "Ebay" أو حتى إجراء المشتريات من خلال حسابات المستخدمين. و بينت أن معلومات الحسابات المالية المرتبطة مع بوابة الدفع الإلكتروني "Paybal"التي تملكها "Ebay" آمنة.

وعن آلية الإختراق قالت الشركة يبدو أن القراصنة تمكنوا من خداع مجموعة من موظفي الشركة وبالتالي حصلوا على إمكانية الدخول إلى النظام في فترة سابقة غير محددة التاريخ لكنها تمتد ما بين نهاية فبراير وبداية مارس الماضيين.

واحتاجت "Ebay" لأسبوعين حتى تكتشف الهجوم واختراق القراصنة للنظام.

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