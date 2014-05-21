السيسي يحصل على 94.4% من أصوات المصريين بالخارج

الحصر العددي أعطي السيسي 94.5% مقابل 5.5% لصباححي (Getty-أرشيف)

أعلن عبد العزيز سالمان أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية اليوم الأربعاء حصرا عدديا لأصوات المصريين في الخارج أعطى وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي أكثر من 94% منها مقابل أكثر من 5% لمنافسه السياسي حمدين صباحي.

وبدأ تصويت المصريين المغتربين يوم الخميس الماضي واستمر خمسة أيام في 141 لجنة انتخابية بأغلب البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية حول العالم.

وقال سالمان في مؤتمر صحفي "هذه ليست نتيجة.. لا مبدئية ولا "هي" مسمى نتيجة، هذا حصر لعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح"، وأضاف أن 318 ألفا و33 ناخبا أدلوا بأصواتهم وأن عدد الأصوات الصحيحة 313 ألفا و835 صوتا.

وتابع أن السيسي حصل على 296 ألفا و628 صوتا بنسبة 94.5% تقريبا مقابل 17 ألفا و207 أصوات لصباحي بنسبة 5.5% تقريبا.

وستجرى الانتخابات في البلاد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين (26 و27 مايو الجاري) وهي أول انتخابات تجرى في أكبر الدول العربية سكانا منذ إعلان الجيش عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو بعد احتجاجات على حكمه الذي استمر عاما.

وهذه المرة أتيح للمصريين في الخارج حتى من هو في زيارة أو سياحة أو حتى هجرة غير شرعية الإدلاء بالأصوات بعد أن قالت لجنة الانتخابات الرئاسية إن بطاقة الهوية التي ينتخب بها المصري في الداخل تكفي للإدلاء بالصوت في الخارج وإن جواز السفر المميكن أيضا صالح للاقتراع.

وفي السابق كان التصويت متاحا فقط للمسجلين في قوائم الناخبين المصريين بالخارج وعددهم مئات الآلاف، كما يقدر عدد المصريين في الخارج بما بين ستة وثمانية ملايين.