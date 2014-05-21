البث الحي
منوعات

الحكم بالسجن لمبارك ونجليه في قضية فساد

21/5/2014
قضت محكمة مصرية اليوم الأربعاء بالسجن ثلاث سنوات للرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على أموال عامة. كما قررت محكمة جنايات القاهرة معاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن لأربع سنوات في  القضية نفسها المتعلقة بأموال مخصصة للقصور الرئاسية.
 
وقضت المحكمة أيضا في جلسة أذاعها التلفزيون المصري على الهواء "بإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و779 ألفا لما أسند إليهم".
 
من جهة أخرى، قضت المحكمة اليوم أيضا بعدم جواز نظر الدعوى للمتهمين الأربعة الآخرين، وهم عمرو محمود محمد خضر ومحيى الدين عبد الحكيم مهندسان برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور مدير عام بشركة "المقاولون العرب" ونجدت أحمد حسن أحمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب. 
وتجري إعادة محاكمة لمبارك ونجليه على ذمة قضايا أخرى على رأسها قضية قتل متظاهرين إبان ثورة يناير 2011.
 
جدير بالذكر أن الرئيس المخلوع مبارك غير محبوس على ذمة أي قضية بعد قرار محكمة إخلاء سبيله في أغسطس الماضي إلا أنه يقيم حاليا في المستشفى العسكري في المعادي.
المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)

أجمل 3 أهداف في 2020: فيفا يعلن أسماء المرشحين لجوائز الأفضل (فيديو)

قائمة فيفا للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب بالعالم ضمت كريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي وليونيل ميسي (فيفا)

مطالب بوقف "تحركات مشبوهة" لسفير فرنسا في الجزائر.. ما القصة؟

السفير الفرنسي بالجزائر فرانسوا غويات (مواقع التواصل الاجتماعي)