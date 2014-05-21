الاتحاد الأوروبي يطالب بوتين باستمرار إمدادت الغاز

شعار شركة غاز بروم الروسية العملاقة (أرشيف-Getty)

دعا الاتحاد الأوروبي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى احترام "تعهده" بالاستمرار في "تسليم" الغاز إلى أوروبا، في الوقت الذي هددت فيه موسكو بقطع الإمدادات عن أوكرانيا في الثالث من يونيو المقبل.

وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية في رسالة إلى بوتين "طالما أن المحادثات الثلاثية" بين روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي متواصلة، "يفترض الا تتوقف إمدادات الغاز إني أعول على روسيا الاتحادية بالتمسك بهذا التعهد"، وقد نشرت المفوضية الأوروبية رسالة باروزو اليوم الأربعاء.

وكان بوتين قد وجه في 14 مايو الجاري رسالة إلى بعض المسؤولين الأوروبيين أكد فيها على أن روسيا لم تحصل على أي "اقتراح ملموس" من الاتحاد الأوروبي حول تسديد المبالغ المتوجبة على أوكرانيا مقابل حصولها على الغاز من روسيا، ودعا الاتحاد الأوروبي الى مشاركة "أكبر".

وتولت المفوضية الأوروبية منذ بدء الأزمة مع روسيا بشأن أوكرانيا الرد نيابة عن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.

وكما عقد اجتماع وزاري بين أوكرانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي لحل الخلافات بين كييف وموسكو بشأن تسليم الغاز في 2 مايو الجاري في وارسو ببولندا، ومن المقرر أن يعقد اجتماع جديد في 26 مايو الجاري أيضا بهذا الخصوص، بحسب المفوض الاوروبي لشؤون الطاقة غونثر أوتينغر.

وأوضح باروزو أنه "من الضروري أن تواصل كل الأطراف الالتزام بشكل بناء في هذه العملية وتتفق أيضا على سعر يعكس شروط السوق".

وتابع "طالما استمرت المحادثات الثلاثية يجب الا تتوقف الشحنات"، مشيرا إلى أنه من مسؤولية شركة غازبروم "تأمين الشحنات بأحجامها المحددة كما هو مقرر في العقود المبرمة مع الشركات الأوروبية".

وكانت مجموعة الغاز العملاقة الروسية (غازبروم) قد حذرت كييف من أنها يمكن أن تعلق إمداداتها اعتبارا من 3 يونيو المقبل إذا لم تسدد كييف مسبقا فاتورة بقيمة 1.66 مليار دولار قيمة مشترياتها في يونيو المقبل.

ودعا باروزو في رسالته إلى "حل جذري" معتبرا أن ذلك يتم "بالشفافية" في مجال التخزين ومرور الغاز عبر أوكرانيا و"تعاون" أفضل بين المشغلين وإقامة "محطات قياس" على الحدود بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم معلومات بشأن الغاز القادم من أوكرانيا"، داعيا موسكو وكييف إلى أن تفعلا الأمر نفسه بشأن الشحنات المرسلة والتي تعبر الأراضي الأوكرانية. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي ينتظر من كل الأطراف أن تبقى "شريكة تتمتع بالثقة وحس المسؤولية"، معتبرا أن ذلك "في مصلحتها أيضا".