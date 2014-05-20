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58 دولة تؤيد إحالة ملف سوريا للمحكمة الجنائية

20/5/2014

أعربت مجموعة من 58 بلدا تقودها سويسرا عن تأييدها الاقتراح الفرنسي بإحالة الجرائم التي يرتكبها أطراف النزاع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وكتب السفير السويسري لدى الأمم المتحدة بول سيغر في رسالة باسم البلدان ال58 أن هذه الدول "تؤيد بقوة المبادرة الفرنسية".

ودعا سيغر مجلس الأمن الدولي إلى تبني مشروع القرار الذي تقدمت به فرنسا، والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة، سواء كانت عضوا في المحكمة الجنائية أو لا، إلى رعاية المشروع "بهدف توجيه رسالة دعم سياسي قوية".

ووصف سيغر مبادرة فرنسا بأنها تشكل الفرصة الأفضل, لينبثق على الأقل وعد بالعدالة بعد ثلاثة أعوام من بدء الحرب الأهلية في سوريا، وفي الوقت نفسه للمساهمة في تجنب فظائع جديدة".

وكانت الدول ال58 نفسها، وبينها دول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية والعديد من دول أميركا الجنوبية وأفريقيا، قد طالبت في كانون الثاني/يناير 2013 مجلس الأمن بإحالة ملف الجرائم في سوريا  إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة غير المنضمة إلى المحكمة الجنائية، لم توقع الرسالة لكنها تدعم المبادرة الفرنسية.

ولأن سوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، فإن الأمر يتطلب قرارا من مجلس الأمن لرفع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في سوريا إلى هذه المحكمة.

وسيصوت مجلس الأمن الخميس المقبل على مشروع القرار الفرنسي وإن كان بعض الدبلوماسيين يتوقعون فيتو جديدا من روسيا والصين.

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