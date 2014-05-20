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50 مليون دولار مساعدات أمريكية لجنوب السودان

20/5/2014

تعهدت الولايات المتحدة  بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة لجنوب السودان، وفوضت باستخدام ما يصل إلى 50 مليون دولار من صندوق اللاجئين للمساعدات الطارئة لتقديم الاحتياجات الإنسانية العاجلة نتيجة للقتال في جنوب السودان.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض كيتلين في بيان، إن "عدة أشهر من الصراع بين حكومة جنوب السودان وقوات المتمردين ألحقت خسائر مروعة بالمواطنين".

وأضافت إن مبلغ الخمسين مليون دولار سيساعد المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركائها في مساعدة أكثر من 300 ألف لاجئ عبروا الحدود إلى إثيوبيا وكينيا والسودان وأوغندا بالإضافة إلى النازحين داخل الدولة، وصرح البيت الأبيض إن أكثر من 1.3 مليون نسمة نزحوا من ديارهم حيث يواجه جنوب السودان مخاطر المجاعة.

في حين قال البيت الأبيض إن مبلغ الخمسين مليون دولار سيكون جزءا من حزمة حجمها نحو 300 مليون دولار من المساعدات الإضافية ستتعهد الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء رسميا بتقديمها  ، وبذلك يرتفع إجمالي المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى نحو 434 مليون دولار منذ بدء الصراع في جنوب السودان في ديسمبر الماضي.

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