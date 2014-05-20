قتيل باشتباك بين الأمن ومؤيدين للإخوان بجامعة القاهرة

الإخوان المسلمون يتظاهرون يوميا منذ عزل الرئيس مرسي (أرشيف-رويترز)

قالت مصادر أمنية وطبية إن طالبا قد قتل وأصيب تسعة آخرون باشتباكات بجامعة القاهرة بين قوات الأمن وطلاب مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين التي تنظم احتجاجات يومية منذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لها في يوليو الماضي.

وقال مصدر أمني إن القتيل طالب بكلية الهندسة يدعى إسلام محمد، وقال مصدر طبي إن ثلاثة من المصابين حالتهم خطيرة مشيرا إلى أن طلقات خرطوش أحدثت الإصابات مضيفا أن طلابا آخرين قد أصيبوا باختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين من قبل الشرطة.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إن الطلاب المحتجين ألقوا زجاجات حارقة على نقطة للأمن الجامعي وأطلقوا الشماريخ (الألعاب النارية) على قوات الأمن.

وتجري مصر انتخابات رئاسية الأسبوع المقبل يتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي، ومنذ أن أعلن السيسي وهو قائد للجيش عزل مرسي بعد مظاهرات احتجاج على حكمه اندلع عنف سياسي أسقط مئات القتلى من مؤيدي جماعة الأخوان ورجال الأمن بحسب الإحصائيات الرسمية الحكومية.

وكان ثلاثة رجال شرطة قد قتلوا وأصيب تسعة آخرون في هجوم على نقطة أمنية أمام المدينة الجامعية لطلاب جامعة الأزهر بشمال شرق القاهرة الليلة الماضية.

وقال مسؤولون أمنيون إن ثلاثة مسلحين أطلقوا النار على النقطة الأمنية من سيارة مسرعة ولاذوا بالفرار بينما كانت قوات الأمن تشتبك مع طلاب مؤيدين لجماعة الاخوان في المدينة الجامعية، وأضاف المسؤولون أن ضابطا بين المصابين.