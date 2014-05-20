فودافون تخفض قيمة أصولها بمقدار 11 مليار دولار

أعلنت مجموعة فودافون البريطانية أن أرباحها الأساسية ستتراجع في 2015 بسبب قيام الشركة بأنشطة استثمارية على شبكاتها نتيجة ما تشهده من تنافس شديد وتغييرات تنظيمية في أوروبا.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة فيتوريو كولاو أن الأداء التشغيلي لفودافون كان متباينا وبناء عليه ستقوم المجموعة بأنشطة استثمارية من شأنها زيادة السرعة والتغطية في إطار برنامج محدد يعرف باسم " بروجكت سبرنج" يمتد على مدى عامين ويتجاوز استثمار أكثر من 19 مليار دولار.

وسوف تخفض فودافون اليوم قيمة أصولها في ألمانيا وأسبانيا والبرتغال وجمهورية التشيك ورومانيا بمقدار 6.6 مليار استرليني (11 مليار دولار) ، بعد أن باعت وحدتها الأمريكية في صفقة قيمتها نحو 130 مليار دولار .

وتسجل فودافون – ثاني أكبر شركات الهاتف المحمول في العالم – انخفاضات قياسية في الإيرادات الأساسية خلال العام والنصف الأخير نتيجة التنافس مع عدة شركات أوروبية وتخفيضات في الأسعار وتراجع عدد المكالمات التي أجراها المستهلكون خلال فترة الركود الاقتصادي في أوروبا.

ومن المتوقع على أثر هذه التغييرات في البنية المالية لفودافون أن تتقلص الأرباح الأساسية لعام 2015 من 11.4 مليار استرليني إلى 11.9 مليارا .

ورغم ما تشهده الشركة من ضغوط تنافسية وتنظيمية في أوروبا ألا أن المؤشرات المالية توضح أن فودافون تحرز تقدماً وأداء قوياً في الأسواق الناشئة على مدار العام الجاري .