روسيا ستستخدم الفيتو ضد إحالة ملف سوريا للجنائية

جينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي (رويترز-أرشيف)

نقلت وكالة إنترفاكس الرسمية الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي جينادي غاتيلوف قوله إن بلاده ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار للأمم المتحدة يحيل ملف الحرب السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا طرح للتصويت في مجلس الأمن.

وكانت فرنسا قد وزعت مسودة القرار على أعضاء مجلس الأمن في 12 مايو يطالب بإحالة ملف الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة محتملة للمسؤولين عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وعبرت روسيا من قبل عن معارضتها لاقتراح إحالة الملف السوري لكن تصريحات جاتيلوف هي أوضح تحذير حتى الآن بشأن استخدام النقض.

ونقل عن جاتيلوف قوله "المسودة التي قدمت إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غير مقبولة لنا ولن نؤيدها وإذا طرحت للتصويت سنستخدم حق النقض ضدها".

وقدمت روسيا أكبر دعم دبلوماسي للرئيس السوري بشار الأسد طوال الحرب واستخدمت هي والصين حق النقض ضد ثلاث قرارات في مجلس الأمن كانت ستدين حكومته وتهددها بعقوبات وتطالب بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب.

وأطلقت روسيا والولايات المتحدة عملية سلام قادت إلى إجراء محادثات بين الحكومة السورية والمعارضة لكنها تعثرت وتسببت المواجهة الجارية بين موسكو والغرب بسبب أوكرانيا إلى تقليص فرص نجاحها أكثر.