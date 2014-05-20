الصين وروسيا تخفقان في الاتفاق على توريد الغاز

شركة غازبروم الروسية بسان بطرسبرغ (رويترز)

أخفقت الصين وروسيا في توقيع اتفاق لتوريد الغاز بقيمة 400 مليار دولار على الرغم من الحاجة الملحة للكرملين لعقد الاتفاق لمواجهة العزلة الاقتصادية والسياسية المتزايدة في الغرب جراء أزمة أوكرانيا.

وقال متحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شنغهاي إن مفاوضي البلدين لم يتمكنا من التغلب على خلافاتهما بشأن السعر وهو ما يعني أن العقد لم يوقع اليوم مثلما كان الكثيرون في صناعة الطاقة قد توقعوا.

وهناك فرصة لأن يتمكن الجانبان من التوصل لاتفاق مغادرة بوتين للصين غدا الأربعاء أو في المنتدى الاقتصادي الذي سيعقد بمدينة سان بطرسبرغ الروسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع وهو الاحتمال الأكثر ترجيحا.

وكانت هناك توقعات كبيرة بأن زيارة بوتين للصين ستمهد الطريق أمام الجانبين لتوقيع عقد تورد بمقتضاه شركة جازبروم الروسية المملوكة للدولة 38 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لمدة 30 عاما إلى شركة البترول الوطنية الصينية (CNBC).

ومن المتوقع أن يتضاعف استهلاك الصين من الغاز إلي أكثر من المثلين في الفترة من 2014 إلى 2020 مع سعي بكين إلى تقييد استخدام الفحم وهو ما أدي إلى نقص حاد في إمدادات الطاقة في الشتاء الماضي.