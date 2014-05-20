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الجيش التايلندي: إعلان الأحكام العرفية ليس "انقلابا"

20/5/2014

أعلن الجيش التايلندي اليوم الثلاثاء القانون العرفي,   ونشر جنوده في العاصمة بانكوك، وذلك بعد أشهر من أزمة سياسية وتظاهرات معادية للحكومة أوقعت 28 قتيلا.

ونفى الجيش أن  يكون إعلان القانون العرفي انقلاباً، وقال إنه يهدف إلى إعادة السلام والأمن العام. وأمر  المتظاهرين من الجانبين بالبقاء في مراكز تجمعهم , ودعا المواطنين إلى مواصلة حياتهم بشكل طبيعي.

كما أعلن الجيش التايلندي فرض رقابة على وسائل الإعلام من أجل مصلحة  الأمن القومي، بحسب بيان تم تلاوته على كل قنوات التلفزيون ومحطات الإذاعة. وجاء في البيان الصادر عن الجنرال برايوت تشان أو تشا   أن الجيش يحظر على كل وسائل الإعلام نقل أو نشر أي معلومات أو صور تسيء إلى الأمن القومي.

و أوقف الجيش عشر قنوات تلفزيونية عن البث من بينها "بلوساكي" (القريبة من المعارضة) و"ايجا ابدايت" و"يو دي دي" (المؤيدتان للحكومة) لأنها يمكن أن "تشوه الأخبار" أو "تفاقم الوضع" حسب البيان.

وقد انتشرت  عناصر الجيش والآليات العسكرية  وسط بانكوك خصوصاً في محيط الفنادق ومحطات التلفزيون. كما أقيمت نقاط تفتيش على مقربة من مكان تظاهرة للقمصان الحمر المؤيدين للحكومة في إحدى ضواحي العاصمة.

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