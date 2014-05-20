البث الحي
منوعات

إنقاذ مئات المهاجرين غير الشرعيين قبالة صقلية

20/5/2014

أعلنت قوات البحرية الايطالية الثلاثاء أنها أنقذت مئات المهاجرين غير الشرعيين، بينهم 100 طفل، جنوب كابو باسّيرو في صقلية شرق إيطاليا .

ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن بيان للبحرية، أن قاربين خشبيين كانا يحملان على متنهما أعدادا كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين، بينهم نساء وأكثر من 100 طفل.

وذكرت البحرية أنه نظرا لتزايد سوء حالة البحر الذي كان هائجا أصلا، ما يشكل تهديدا حقيقيا لسلامة أفراد البحرية والمهاجرين، تقرر وقف عمليات نقل المهاجرين  إلى حين تحسن الأحوال الجوية.

يذكر أن أحد القاربين الخشبيين كان متضرراً ويجره الثاني أدى عدم توفر معدات السلامة وظروف البحر القاسية  إلى التدخل من خلال توزيع سترات النجاة والبدء بعملية نقل المهاجرين وسفينة دورية تدخلت لتوفير الإسناد للعملية التي استمرت ساعات، وذلك أيضا بفضل مساعدة قدّمتها بعض السفن التجارية.

المزيد من منوعات

العثور على المئات من حيوان الفقمة نافقة في روسيا (فيديو)

عثرت السلطات على مئات الحيوانات النافقة (تويتر)

السلطات الألمانية تحقق في خوذة الواقع الافتراضي من "فيسبوك"

أوكولوس كويست (رويترز)

انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 7% هذا العام بسبب كورونا

غازات منبعثة من محطة لتوليد الطاقة (رويترز)

بعد أمريكا ورومانيا وبريطانيا.. اكتشاف مسلة غامضة جديدة في بولندا (صور)

مسلّة معدنية غامضة في محيط نهر فيستولا في العاصمة البولندية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

بسبب بيت شعر ألقاه أردوغان.. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمته في أذربيجان (الجزيرة)

تركيا تستدعي سفير إيران وتبلغه استياءها من مزاعم طالت أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (مواقع التواصل)

مطالب بوقف "تحركات مشبوهة" لسفير فرنسا في الجزائر.. ما القصة؟

السفير الفرنسي بالجزائر فرانسوا غويات (مواقع التواصل الاجتماعي)

أردوغان يتحدث عن دول أوربية "حكيمة" أحبطت مخططا ضد تركيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول-أرشيفية)