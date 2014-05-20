إنقاذ مئات المهاجرين غير الشرعيين قبالة صقلية

أعلنت قوات البحرية الايطالية الثلاثاء أنها أنقذت مئات المهاجرين غير الشرعيين، بينهم 100 طفل، جنوب كابو باسّيرو في صقلية شرق إيطاليا .

ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن بيان للبحرية، أن قاربين خشبيين كانا يحملان على متنهما أعدادا كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين، بينهم نساء وأكثر من 100 طفل.

وذكرت البحرية أنه نظرا لتزايد سوء حالة البحر الذي كان هائجا أصلا، ما يشكل تهديدا حقيقيا لسلامة أفراد البحرية والمهاجرين، تقرر وقف عمليات نقل المهاجرين إلى حين تحسن الأحوال الجوية.

يذكر أن أحد القاربين الخشبيين كان متضرراً ويجره الثاني أدى عدم توفر معدات السلامة وظروف البحر القاسية إلى التدخل من خلال توزيع سترات النجاة والبدء بعملية نقل المهاجرين وسفينة دورية تدخلت لتوفير الإسناد للعملية التي استمرت ساعات، وذلك أيضا بفضل مساعدة قدّمتها بعض السفن التجارية.