مبيعات آيباد تتراجع لصالح لوحيات أندرويد

مازالت لوحيات آبل تتمتع بالشعبية بين المستخدمين عبر العالم (Getty-أرشيف)

أوضحت دراسة أجرتها شركة "إستراتيجي أناليتكس" أن عدد مبيعات الحواسيب اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد وصل إلى 37.9 مليون وحدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بحصة بلغت 65.8% من إجمالي سوق الحواسيب اللوحية.

وقد واصلت الحواسيب اللوحية العاملة بنظام التشغيل أندرويد الذي تطوره شركة غوغل الأميركية تصدرها سوق اللوحيات، حيث وسعت خلال الربع الأول من العام الجاري الفارق بينها وبين منافسها الرئيسي حواسيب آيباد التي تطورها شركة أبل الأميركية.

وبحسب دراسة شركة "إستراتيجي أناليتكس" فإن لوحيات أندرويد حققت ارتفاعا ملحوظا في المبيعات على أساس سنوي، حيث لم تتجاوز مبيعاتها في الربع الأول من العام الماضي 25.6 مليون وحدة.

وفي مقابل ذلك انخفضت مبيعات حواسيب آيباد اللوحية على أساس سنوي إذ باعت آبل حوالي 16.4 مليون وحدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة بـ19.5 مليون وحدة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت لوحيات آيباد تسيطر خلال الربع الأول من العام الماضي على حوالي 40% من إجمالي سوق الحواسيب اللوحية إلا أن حصتها تراجعت إلى 28.4% فقط مع نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من 2014.

وقد كشفت نفس الدراسة أن مبيعات الحواسيب اللوحية العاملة بنظام ويندوز -الذي تطوره شركة مايكروسوفت الأميركية- حققت ارتفاعا طفيفا، وبلغت مبيعاتها 3.4 ملايين وحدة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ2.8 مليون وحدة خلال الفترة ذاتها من عام 2013.

وتوقعت الشركة التي أجرت الدراسة الإحصائية أن تشهد مبيعات حواسيب ويندوز اللوحية ارتفاعا خلال هذا العام مدفوعة بإستراتيجية مايكروسوفت الجديدة الخاصة بتراخيص نظام تشغيلها والتي تتيح للشركات المنتجة للحواسيب اللوحية استخدام نظام التشغيل ويندوز مجانا في الأجهزة اللوحية ذات الشاشات التي يقل قياسها عن تسع بوصات.

وهذا التراجع للحواسيب التي تعمل بنظام آي أو إس (آيباد) لا يعني تراجع هذا الحاسوب على المستوى الفردي أو انخفاض شعبيته فمازال الآيباد في صدارة الحواسيب الأكثر شعبية حول العالم مقارنة بالحواسيب اللوحية للشركات الأخرى المنافسة مثل سامسونغ وإتش تي سي وسوني وإل جي وغيرها.