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مايكروسوفت تطلق تحديثا لسد ثغرة بالإكسبلورر

2/5/2014

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها انتهت من تطوير تحديث أمني لعلاج ثغرة خطيرة تم أكتشافها قبل أيام في إصدارات متصفح "إنترنت إكسبلورر" بداية من الإصدار السادس وحتى الإصدار الحادي عشر.

وقالت "مايكروسوفت" أن التحديث الأمني يحل الثغرة في جميع الإصدارات المتضررة من متصفح الإنترنت الخاص بها ومتوافق مع جميع أنظمة تشغيل "ويندوز" بما فيها إصدارات "ويندوز إكس بي".

وقالت الشركة عبر مدونتها الرسمية "على الرغم من أن "ويندوز إكس بي" لم يعد معتمداً من قبلنا إلا أننا قررنا أن يكون التحديث داعما له، ونحن لازلنا ننصح بالانتقال إلى إصدار أحدث من ويندوز وتثبيت أخر نسخة من برنامج إنترنت إكسبلورر.

يذكر أن ما نسبته 26.29% من الحاسبات الشخصية سواء المكتبية أو المحمولة تعمل بأحد إصدارات نظام "ويندوز إكس بي" على الرغم من إعلان مايكروسوفت بداية شهر أبريل الماضي عن إنهاء دعمها للنظام.

كما أشارت مايكروسوفت" إلى أنها ستطلق التحديث الجديد بشكل تلقائي لعلاج الثغرة في الأجهزة التي تفعل ميزة التحديث التلقائي "Automatic Update" في نظام "ويندوز"، وأنه يجب على مستخدمي الأجهزة التي لا تفعل ميزة "Automatic Update" البحث عن التحديث يدويا عبر خاصية "Check For Updates" من على موقعها الرسمي.

يذكر أن الثغرة الأمنية التي اكتشفت في متصفح "إنترنت إكسبلورر" كانت تسمح للقراصنة بفرض سيطرة كاملة على نظام التشغيل وتعطي المخترقين إمكانيات عرض أو تغيير أو حذف بيانات المستخدم أو تثبيت برمجيات خبيثة، أو إنشاء حسابات على الحواسب المخترقة تسمح لهم بحقوق المستخدم الكامل على نظام التشغيل.

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