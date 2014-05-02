كيري: سلفاكير التزم بخطوات لإنهاء القتال بجنوب السودان

جون كيري (الجزيرة مباشر-أرشيف)

قال جون كيري وزير الخارجية الأميركي في جوبا بعد اجتماع مع سلفاكير إن رئيس جنوب السودان ملتزم باتخاذ اجراءات لإنهاء أكثر من أربعة أشهر من الصراع في أحدث دولة في أفريقيا.

وقال كيري أيضا إن كير مستعد للسفر إلى إثيبويا حيث تجري محادثات سلام ربما في الأسبوع القادم، وأضاف وزير الخارجية الأميركية أنه "يأمل" في أن تضم هذه المحادثات زعيم المتمردين ريك مشار نائب كير السابق.

كما أوضح جون كيري أن رئيس جنوب السودان وافق على فتح مفاوضات مباشرة مع زعيم التمرد من أجل تطبيق وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية.

وأكد كيري للصحفيين أن الرئيس سلفاكير "مستعد لزيارة أديس أبابا قريبا وعلى الأرجح في مطلع الأسبوع المقبل، لفتح نقاش مع رئيس الوزراء (الإثيوبي) وكذلك على ما نأمل مع رياك مشار" نائب الرئيس السابق الذي بات زعيما للمتمردين. ومن المفترض أن تلعب إثيوبيا دور الوسيط في المحادثات.

وذكر كيري بان رياك مشار وافق في وقت سابق على لقاء مع الرئيس لكنه سيتباحث معه مجددا عبر الهاتف في وقت لاحق اليوم لتنظيم محادثات بينهما ستكون الاولى إذا جرت منذ بداية النزاع قبل أكثر من أربعة أشهر.

وقال كيري "يمكننا القول بثقة إن الرئيس سلفاكير منفتح جدا على فكرة اتخاذ إجراءات قوية لوضع حد للعنف، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار (الموقع في 23 يناير الماضي ولكنه لم يلق احتراما) والبدء بالتعاون باحترام مع حكومة انتقالية".

وأضاف أن "هذا اللقاء بين رياك مشار وسلفا كير أساسي للتمكن فعلا من العمل جديا على الطريقة التي ستجعل من اتفاق وقف إطلاق النار واقعا فعليا من الجميع".

وكان كيري قد وصل الجمعة إلى جوبا -في زيارة غير معلنة- للضغط على المتحاربين بهدف التوصل إلى وقف الأعمال الحربية.

ولم تتوقف الأسرة الدولية عن استنكار الفظائع وجرائم الحرب (مجازر عرقية وعمليات اغتصاب وتجنيد آلاف الآطفال للقتال) والتي ارتكبتها القوات الحكومية والمتمردون على السواء. لكن ذلك لم يكن له تاثير على الأرض.

وقضى عشرات الآلاف من الأشخاص (الإحصائيات الدقيقة غير متوفرة) بينما فر 1.2 مليون آخرون على الأقل من منازلهم في هذا البلد المصنف بين دول العالم الأكثر فقرا.

وتؤوي مخيمات الأمم المتحدة عبر جنوب السودان وفي ظروف مزرية، أكثر من 78 ألف مدني يخشون التعرض للقتل إذا ما جازفوا بالخروج من هذه المخيمات.

وحذرت المنظمات الإنسانية من أن جنوب السودان على شفير أسوأ مجاعة تشهدها أفريقيا منذ الثمانينات.